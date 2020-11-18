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Украина – шестая в мире по количеству титулов WTA
Отличный результат
Из-за пандемии коронавируса сезон в WTA-туре состоял всего из четырех полноценных месяцев. Тем не менее, украинским теннисисткам удалось завоевать четыре титула.
В одиночном разряде Элина Свитолина стала чемпионкой турниров WTA International в Страсбурге и Монтеррее. В паре Екатерина Бондаренко взяла титул в Монтеррее, а Надежда Киченок была лучшей в Хобарте.
Еще дважды украинки уступали в финале – Даяна Ястремская в одиночке в Аделаиде и Екатерина Бондаренко в паре в Акапулько.
Самой успешной нацией сезона в WTA-туре стали США (10 титулов). Далее следуют Чехия (9), Беларусь (5), Румыния (5), Нидерланды (5) и Украина (4).
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