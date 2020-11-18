  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Новак Джокович и Вашек Поспишил хотят вернутся в совет игроков АТР
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новак Джокович и Вашек Поспишил хотят вернутся в совет игроков АТР

Теннис
(1 голосов)

Ранее они вышли из него

Новак Джокович и Вашек Поспишил хотят вернутся в совет игроков АТР
Новина українською

Журналист Саймон Бриггс в своём "твиттере" написал, что Новак Джокович и Вашек Поспишил хотят в него вернуться в совет игроков АТР.

Напомним, что серб Джокович и канадец Поспишил вышли из совета игроков АТР с целью создать профсоюз теннисистов (РТРА), цель которого объединить игроков тура в период пандемии коронавирусной инфекции.

Первая ракетка мира Новак Джокович в шестой раз в карьере завершил сезон на вершине рейтинга АТР. 30-летний Вашек Поспишил находится в рейтинге на 61-й позиции.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович Вашек Поспишил
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...