Новак Джокович и Вашек Поспишил хотят вернутся в совет игроков АТР

Журналист Саймон Бриггс в своём "твиттере" написал, что Новак Джокович и Вашек Поспишил хотят в него вернуться в совет игроков АТР.

Напомним, что серб Джокович и канадец Поспишил вышли из совета игроков АТР с целью создать профсоюз теннисистов (РТРА), цель которого объединить игроков тура в период пандемии коронавирусной инфекции.

Первая ракетка мира Новак Джокович в шестой раз в карьере завершил сезон на вершине рейтинга АТР. 30-летний Вашек Поспишил находится в рейтинге на 61-й позиции.