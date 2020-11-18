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Новак Джокович и Вашек Поспишил хотят вернутся в совет игроков АТР
Ранее они вышли из него
Журналист Саймон Бриггс в своём "твиттере" написал, что Новак Джокович и Вашек Поспишил хотят в него вернуться в совет игроков АТР.
Напомним, что серб Джокович и канадец Поспишил вышли из совета игроков АТР с целью создать профсоюз теннисистов (РТРА), цель которого объединить игроков тура в период пандемии коронавирусной инфекции.
Первая ракетка мира Новак Джокович в шестой раз в карьере завершил сезон на вершине рейтинга АТР. 30-летний Вашек Поспишил находится в рейтинге на 61-й позиции.
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