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Зверев обыграл Шварцмана и одержал первую победу на Итоговом турнире АТР

Теннис
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Матч прошел в трехсетовом формате

Зверев обыграл Шварцмана и одержал первую победу на Итоговом турнире АТР
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Теннисист из Германии Александр Зверев одержал первую победу на групповом этапе Итогового чемпионата АТР — 2020 в Лондоне. В матче второго тура в группе "Токио" Зверев обыграл дебютанта соревнований, аргентинца Диего Шварцмана.

Александр Зверев - Диего Шварцман 6:3, 4:6, 6:3

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут.

Зверев подал 10 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. Шварцман ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и трижды взял подачу соперника.

Для Шварцмана это второе поражение в группе. В первом туре он проиграл сербу Новаку Джоковичу — 3:6, 2:6. Зверев на старте проиграл россиянину Даниилу Медведеву — 3:6, 4:6.

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В статье: Александр Зверев Диего Шварцман
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