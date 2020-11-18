Australian Open может пройти без иностранных игроков

Власти Австралии приняли решение не впускать иностранных теннисистов в страну до 2021 года.

Tennis Chanel сообщил, что таким образом правительство страны хочет воспрепятствовать рестарту пандемии коронавируса. Кажется нереальным, но в Мельбурне уже на протяжении двух недель не было выявлено ни одного заражения.

Напомним, помимо Australian Open, в стране также проводятся турниры ATP и WTA Аделаида, Окленд, а также женские соревнования в Брисбене и Хобарте. Теннисисты не успеют пройти двухнедельную изоляцию, если прибудут в Австралию только в 2021 года.

Cтарт турнира Большого шлема в 2021 году запланирован на 18 января.