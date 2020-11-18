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Australian Open может пройти без иностранных игроков

Теннис
(1 голосов)

Власти Австралии приняли такое решение

Australian Open может пройти без иностранных игроков
Новина українською

Власти Австралии приняли решение не впускать иностранных теннисистов в страну до 2021 года.

Tennis Chanel сообщил, что таким образом правительство страны хочет воспрепятствовать рестарту пандемии коронавируса. Кажется нереальным, но в Мельбурне уже на протяжении двух недель не было выявлено ни одного заражения.

Напомним, помимо Australian Open, в стране также проводятся турниры ATP и WTA Аделаида, Окленд, а также женские соревнования в Брисбене и Хобарте. Теннисисты не успеют пройти двухнедельную изоляцию, если прибудут в Австралию только в 2021 года.

Cтарт турнира Большого шлема в 2021 году запланирован на 18 января.

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В статье: Australian Open
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