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Медведев обыграл Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира

Теннис
(1 голосов)

Сенсация в Лондоне

Медведев обыграл Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира
Новина українською

Первая ракетка мира Новак Джокович в матче второго тура группового этапа ATP Finals в двух сетах (3:6, 3:6) проиграл Даниилу Медведеву и поставил под удар свои дальнейшие перспективы на турнире.

Джокович в этот день не был похож сам на себя – 17-кратный победитель турниров Большого шлема проиграл 3 гейма на своей подаче, а в ответ не сделал ни одного брейка. Серб уступил Медведеву по количеству виннерсов (14 против 19), но гораздо чаще ошибался (24-13 по невынужденным ошибкам).

Даниил Медведев стал первым российским полуфиналистом Итогового турнира с 2009 года, а Новаку Джоковичу за путевку в 1/2 финала придется сражаться в матче с Александром Зверевым, который накануне в трех сетах обыграл Диего Шварцмана.

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В статье: Новак Джокович Даниил Медведев Итоговый турнир АТР
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