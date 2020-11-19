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Божественный вид: Завацкая показала, как отдыхает на Мальдивах. ФОТО

Теннис
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Украинская теннисистка наслаждается отпуском

Божественный вид: Завацкая показала, как отдыхает на Мальдивах. ФОТО
Новина українською

Шестая ракетка Украины Катарина Завацкая поделилась эффектным снимком со своего отпуска на Мальдивах.

"Невозможно просить о лучшем утре", - написала теннисистка.

В комментарии к Завацкой пришли Марта Костюк и Даяна Ястремская – обе восхитились отпуском Катарины.

В 2020 году Катарина Завацкая дважды сыграла в основе на турнирах Большого шлема, но не смогла выиграть ни одного матча.

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В статье: Катарина Завацкая
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