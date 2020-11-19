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Пирамида из мячей: Джокович, Тим и другие топ-теннисисты поучаствовали в челлендже
Это очень весело
Организаторы Итогового турнира АТР в Лондоне предложили первой ракетке мира Новаку Джоковичу и другим участникам АТР Finals построить пирамиду из теннисных мячей.
Джокович безупречно справился с этой задачей и отпраздновал свой успех в стиле Криштиану Роналду. Но не серб стал лучшим в челлендже, а Александр Зверев, которому для строительных работ понадобилось всего 35 секунд.
На Итоговом турнире АТР уже определились два из четырех полуфиналистов – дальше борьбу за титул поведут Доминик Тим и Даниил Медведев.
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