  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Тим уступил Рублеву в матче Итогового турнира АТР
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тим уступил Рублеву в матче Итогового турнира АТР

Теннис
(1 голосов)

Этот матч ничего не значил

Тим уступил Рублеву в матче Итогового турнира АТР
Новина українською

Австрийский теннисист Доминик Тим не смог обыграть российского теннисиста Андрея Рублёва на Итоговом туринире АТР в Лондоне.

Итоговый турнир

Доминика Тим - Андрей Рублёв 6:2, 7:5

Напомним, завершившийся матч ничего не решал с точки зрения турнирного положения в группе "Лондон-2020". Тим гарантировал себе выход в полуфинал ATP Finals ещё по итогам первых двух туров, тогда как Рублёв лишился шансов на выход из группы после двух поражений.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. Рублёв выполнил 11 эйсов, избежал двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. Тим 10 раз подал навылет, 3 раза ошибся на подаче и реализовал единственный имевшийся у него брейк-пойнт.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Рублев Доминик Тим
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...