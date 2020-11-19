Тим уступил Рублеву в матче Итогового турнира АТР

Австрийский теннисист Доминик Тим не смог обыграть российского теннисиста Андрея Рублёва на Итоговом туринире АТР в Лондоне.

Итоговый турнир

Доминика Тим - Андрей Рублёв 6:2, 7:5

Напомним, завершившийся матч ничего не решал с точки зрения турнирного положения в группе "Лондон-2020". Тим гарантировал себе выход в полуфинал ATP Finals ещё по итогам первых двух туров, тогда как Рублёв лишился шансов на выход из группы после двух поражений.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. Рублёв выполнил 11 эйсов, избежал двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. Тим 10 раз подал навылет, 3 раза ошибся на подаче и реализовал единственный имевшийся у него брейк-пойнт.