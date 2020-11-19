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Ник Кирьос: Поход к психологу - это самая большая моя ошибка
Ник рассказал все
Австриец Ник Кирьос рассказал о походе к психологу.
"Я абсолютно зря отправился к психологу. Действительно, этот поход оказался моей большой ошибкой. Врач наговорил мне всяких неправильных вещей. В итоге я сам выбрался из неприятной ситуации, в которую попал. Психолог же просто вкладывал мне в голову ненужные вещи. Жалею, что пошёл к нему", — цитирует Кирьоса Sydney Morning Herald.
В настоящее время австралиец является 45-й ракеткой мира. В 2020 году он провёл лишь 9 матчей, в которых одержал 6 побед. Ник не стал возобновлять выступления после завершения локдауна в сезоне по причине небезопасной ситуации, связанной с распространением коронавируса.
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