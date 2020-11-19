  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ник Кирьос: Поход к психологу - это самая большая моя ошибка
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ник Кирьос: Поход к психологу - это самая большая моя ошибка

Теннис
(1 голосов)

Ник рассказал все

Ник Кирьос: Поход к психологу - это самая большая моя ошибка
Новина українською

Австриец Ник Кирьос рассказал о походе к психологу.

"Я абсолютно зря отправился к психологу. Действительно, этот поход оказался моей большой ошибкой. Врач наговорил мне всяких неправильных вещей. В итоге я сам выбрался из неприятной ситуации, в которую попал. Психолог же просто вкладывал мне в голову ненужные вещи. Жалею, что пошёл к нему", — цитирует Кирьоса Sydney Morning Herald.

В настоящее время австралиец является 45-й ракеткой мира. В 2020 году он провёл лишь 9 матчей, в которых одержал 6 побед. Ник не стал возобновлять выступления после завершения локдауна в сезоне по причине небезопасной ситуации, связанной с распространением коронавируса.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Доминик Тим
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...