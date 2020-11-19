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Тим: С кем бы ни встретился в субботу, постараюсь показать свой лучший теннис
Доминик вышел в полуфинал
Австрийский теннисист Доминик Тим поделился ожиданиями от полуфинальной встречи Итогового турнира ATP. Его соперником станет победитель встречи Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия).
"И Новак, и Алекс — великолепные игроки, они уже выигрывали главные трофеи ATP Finals. Главной целью для меня на завтра является полноценная тренировка с большой интенсивностью. С кем бы ни встретился в субботу, постараюсь показать свой лучший теннис. Надеюсь, буду готов к матчу на 100%", — цитирует Тима официальный сайт соревнований.
Тим и Зверев встречались 10 раз — в восьми случаях победу одерживал австрийский теннисист (4-1 на харде). Из 11 матчей с Джоковичем Доминик выиграл четыре (1-4, но единственная победа Тима — на Итоговом турнире АТР в 2019 году).
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