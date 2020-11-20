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Надаль выбивает Циципаса, а Рублев бьет Тима. ВИДЕО

Теннис
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Обзор матчей дня на Итоговом турнире

Надаль выбивает Циципаса, а Рублев бьет Тима. ВИДЕО
Новина українською

Накануне в Лондоне Рафаэль Надаль в матче за выход в полуфинал в трех сетах обыграл Стефаноса Циципаса (6:4, 4:6, 6:2), а Андрей Рублев громко хлопнул дверью после победы над Домиником Тимом (6:2, 7:5).

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В статье: Рафаэль Надаль Андрей Рублев Итоговый турнир АТР
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