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Марченко не реализовал три матч-бола и покинул челленджер в Италии
Какое обидное поражение
В четвертьфинале челленджера в Ортизеи с призовым фондом € 44,820 Илья Марченко за 2 часа и 52 минуты проиграл 214-й ракетке мира из Франции Александру Мюллеру (7:6, 6:7, 5:7).
Первый сет Марченко вытащил со счета 2:5, причем у Мюллера по ходу партии было четыре сет-бола.
Во второй партии Илья при счете 3:5 сделал обратный брейк. В 12-м гейме Марченко на приеме упустил первый матч-бол, а затем на тайбрейке не воспользовался еще двумя шансами закрыть игру.
Наконец, в третьем сете Марченко отыгрался со счета 1:4, однако в 12-м гейме не удержал свою подачу и отдал Мюллеру билет в полуфинал.
В Ортизеи Илья Марченко заработал 1260 евро призовых и 15 рейтинговых очков.
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