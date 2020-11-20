Джокович в 9-й раз вышел в полуфинал Итогового турнира

Первая ракетка мира Новак Джокович в решающем матче за выход в полуфинал ATP Finals в Лондоне в двух сетах обыграл Александра Зверева (6:3, 7:6).

Первую партию Джокович забрал за счет брейка во втором гейме. Во втором сете теннисисты поочередно брали геймы на своей подаче, а на тайбрейке серб взял на приеме на один мяч больше.

В матче со Зверевым Джокович подал 3 эйса, выиграл 78% очков с первой подачи, реализовал 1 из 4 брейк-поинтов и не проиграл ни одного гейма на своей подаче.

Новак Джокович в 9-й раз пробился в полуфинал Итогового турнира, где его ждет матч с Домиником Тимом, который в Лондоне обыграл Стефаноса Циципаса и Рафаэля Надаля. Во втором полуфинале Надаль встретится с Даниилом Медведевым.