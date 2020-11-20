Australian Open среди юниоров начнется не в январе

Юниорский Australian Open не состоится в январе, но, возможно, пройдёт позднее в 2021 году, сообщили несколько независимых источников.

"Юниорский Australian Open будет перенесён на конец 2021 года из-за ограничений на поездки, установленных Министерством внутренних дел Австралии", — сообщил на своей странице в "Твиттере" журналист Маркос Зугасти.

"Юниорский Australian Open пока отменён, но есть надежда, что турнир состоится позже в 2021 году. До апреля в Австралии не будет турниров ITF среди юниоров", — подтвердила освещающая юниорский теннис Колетт Левис.

Открытый чемпионат Австралии среди взрослых теннисистов запланирован на 18-31 января 2021 года. Однако пока не до конца ясно, на каких условиях.