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Australian Open среди юниоров начнется не в январе

Теннис
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Пока не ясно, когда именно стартует турнир

Australian Open среди юниоров начнется не в январе
Новина українською

Юниорский Australian Open не состоится в январе, но, возможно, пройдёт позднее в 2021 году, сообщили несколько независимых источников.

"Юниорский Australian Open будет перенесён на конец 2021 года из-за ограничений на поездки, установленных Министерством внутренних дел Австралии", — сообщил на своей странице в "Твиттере" журналист Маркос Зугасти.

"Юниорский Australian Open пока отменён, но есть надежда, что турнир состоится позже в 2021 году. До апреля в Австралии не будет турниров ITF среди юниоров", — подтвердила освещающая юниорский теннис Колетт Левис.

Открытый чемпионат Австралии среди взрослых теннисистов запланирован на 18-31 января 2021 года. Однако пока не до конца ясно, на каких условиях.

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В статье: Australian Open
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