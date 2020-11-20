Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Australian Open среди юниоров начнется не в январе
Пока не ясно, когда именно стартует турнир
Юниорский Australian Open не состоится в январе, но, возможно, пройдёт позднее в 2021 году, сообщили несколько независимых источников.
"Юниорский Australian Open будет перенесён на конец 2021 года из-за ограничений на поездки, установленных Министерством внутренних дел Австралии", — сообщил на своей странице в "Твиттере" журналист Маркос Зугасти.
"Юниорский Australian Open пока отменён, но есть надежда, что турнир состоится позже в 2021 году. До апреля в Австралии не будет турниров ITF среди юниоров", — подтвердила освещающая юниорский теннис Колетт Левис.
Открытый чемпионат Австралии среди взрослых теннисистов запланирован на 18-31 января 2021 года. Однако пока не до конца ясно, на каких условиях.
Популярное сейчас
- Турнирная таблица Первой лиги 2020/21
- Динамо сообщило, сколько игроков находится в лазарете
- Отмена матча УПЛ, новый контракт Гвардиолы c Сити. Главные новости за 19 ноября
- Свитолина – в тройке самых стабильных теннисисток современности
- Известный теннисист снял домашнее видео со своей скандальной подругой. ФОТО
- Эффектная невеста звезды сборной Польши, с которой он впервые увиделся на стадионе. ФОТО