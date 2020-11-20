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WTA назвала кандидатов на звание лучшего тренера сезона-2020
В этот список вошел и наставник Наоми Осаки
Женская теннисная ассоциация опубликовала список претендентов на звание лучшего тренера сезона-2020.
В текущем сезоне-2020 на эту награду претендуют Михаэль Гесерер — тренер Дженнифер Брэйди, Пётр Сержпутовски — тренер Иги Свёнтек и Вим Фиссетт, работащий с Наоми Осакой.
Американская теннисистка Брэйди закончила сезон-2020 на 24-й строчке рейтинга WTA. Польская теннисистка Ига Свёнтек расположилась на 17-й позиции в рейтинге, что также является её лучшим достижением в карьере. 19-летняя теннисистка стала обладательницей титула на турнире "Ролан Гаррос" в одиночном разряде в 2020 году.
Японка Наоми Осака стала третьей в рейтинге WTA по итогам года. В сезоне-2020 23-летняя теннисистка победила на US Open.
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