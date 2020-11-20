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Надаль: Сделал в этом году то, что не смог в прошлом

Теннис
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Рафа прокомментировал выход в полуфинал Итогового турнира АТР

Надаль: Сделал в этом году то, что не смог в прошлом
Новина українською

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал свой выход в полуфинал Итогового турнира АТР после победы в матче с греком Стефаносом Циципасом.

"Это был важный матч для меня. В прошлом году я не смог выйти в полуфинал, выиграв два матча в группе. В этом году получилось. Мне нужно было выиграть в этом матче, и я это сделал. Мне кажется, я показал отличный уровень тенниса почти в двух сетах.

Завтра у меня есть ещё один день для тренировок. Сейчас я в хорошем настроении. Я никогда не побеждал в Лондоне, порой ты играешь хорошо и не побеждаешь. В этом виде спорта это нормальное явление, потому что другие игроки тоже показывают отличный теннис", — цитирует Надаля официальный сайт турнира.

Испанец никогда не побеждал на Итоговых турнирах АТР.

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В статье: Рафаэль Надаль
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