Новак Джокович о матче с Тимом: Все наши встречи превращались в настоящие марафоны

Первая ракетка планеты, серб Новак Джокович прокомментировал победу над Александром Зверевым (АТР №7) в последнем матче группового этапа Итогового турнира 2020 и поделился ожиданиями от полуфинального поединка против Доминика Тима (АТР №3). Его слова цитирует АТР:

"На корте я чувствовал себя отлично. В начале первого сета у Зверева было несколько брейкпойнтов. Я сумел хорошо сыграть на подаче в важные моменты, чего как раз не произошло в матче с Даниилом Медведевым. Я просто сумел найти правильные удары в нужное время.

Я слышал о ситуации с обвинением Зверева. Мы не знаем, что произошло на самом деле, но в будущем, очевидно, узнаем. Я знаю Сашу давно, у нас всегда были прекрасные отношения. Я не заметил, чтобы в раздевалке к нему стали иначе относиться. Печально видеть, с чем ему приходится справляться. Лично я против любого насилия, но опять же, я не знаю, что там все-таки произошло. Я не говорил с ним об этой ситуации, но сказал, что всегда готов с ним поговорить, если ему потребуется.

Если говорить о матче с Домиником Тимом, я проиграл ему здесь в прошлом сезоне. Это был настоящий триллер. Я с большим уважением отношусь к Тиму, к его игре, его отношению к работе. Все прошлые наши матчи превращались в настоящие марафоны. Думаю, что победа на US Open сняла с него давление и теперь он чувствует себя на корте свободно. Если я смогу сыграть так же хорошо, как и сегодня (вчера - прим.) и покажу качественный теннис, думаю, у меня будет хороший шанс победить" - сказал Новак.

Напомним, что матч Джокович - Тим состоится сегодня, 21 ноября. Начало встречи в 16:00 по Киеву.