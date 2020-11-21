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Диего Шварцман: Для меня очень важно именно попадание на Итоговый турнир
Комментарий теннисиста
Аргентинский теннисист Диего Шварцман (АТР №9) поделился впечатлениями от выступлений на Итоговом турнире 2020. Его слова цитирует пресс-служба соревнований:
"Для меня очень важно само попадание на Итоговый турнир, возможность сыграть с лучшими теннисистами мира. При этом я чувствую, что действительно заслужил быть здесь. Я играю на многих турнирах уже несколько лет, но эта неделя показала, что мне нужно продолжать прогрессировать, потому что если этого не делать, против топ-игроков будет очень сложно.
Горжусь тем, что в этом году много чего достиг на различных турнирах, но при этом чувствую, что надо идти дальше, потому что хочу снова квалифицироваться на итоговый. А для этого надо быть лучше. Мы с командой будем много работать, чтобы найти способ сюда вернуться, получить этот шанс и сыграть лучше, чем в этих трех матчах" - сказал он.
Напомним, что ранее Новак Джокович
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