Диего Шварцман: Для меня очень важно именно попадание на Итоговый турнир

Аргентинский теннисист Диего Шварцман (АТР №9) поделился впечатлениями от выступлений на Итоговом турнире 2020. Его слова цитирует пресс-служба соревнований:

"Для меня очень важно само попадание на Итоговый турнир, возможность сыграть с лучшими теннисистами мира. При этом я чувствую, что действительно заслужил быть здесь. Я играю на многих турнирах уже несколько лет, но эта неделя показала, что мне нужно продолжать прогрессировать, потому что если этого не делать, против топ-игроков будет очень сложно.

Горжусь тем, что в этом году много чего достиг на различных турнирах, но при этом чувствую, что надо идти дальше, потому что хочу снова квалифицироваться на итоговый. А для этого надо быть лучше. Мы с командой будем много работать, чтобы найти способ сюда вернуться, получить этот шанс и сыграть лучше, чем в этих трех матчах" - сказал он.

Напомним, что ранее Новак Джокович рассказал о выходе в полуфинал турнира.