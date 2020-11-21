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Желаем всем такой же субботы, как у Элины Свитолиной. Фото
Украинка релаксирует
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) хорошо проводит субботний выходной день. Соответствующее фото она разместила на своей официальной странице в Instagram.
"Суббота нам нравится"
Напомним, что ранее Диего Шварцман
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