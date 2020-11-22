Даниил Медведев победил Надаля и вышел в финал Итогового турнира

Российский теннисист Даниил Медведев (АТР №4) вышел в финал Итогового турнира 2020. В полуфинальном матче он одолел представителя Испании, вторую ракетку планеты Рафаэля Надаля.

Счет встречи 2-1 (3-6; 7-6; 6-3) в пользу победителя этого поединка, в активе которого 13 подач на вылет, 4 из 11 реализованных брейков, 1 с 4 отыгранный брейк, 42 виннера, 22 невынужденные ошибки и 3 двойные ошибки. У его соперника 3 эйса, 3 из 4 использованных брейков, 7 из 11 отыгранных брейков, 30 виннеров, 30 невынужденных ошибок и 3 двойные ошибки.

В первом сете зрители увидели довольно равную игру обеих теннисистов, а его судьбу решила ситуация, когда при счете 3-4 россиянин отдал свою подачу, а испанец сумел забрать следующий гейм.

По ходу второй партии спортсмены обменялись любезностями и отдали друг другу по два брейка. Промежуточная ситуация (а для некоторых и судьба матча) решалась на тайбрейке. Не реализовав два сетпойнта при счете 6-3 и 6-4, Медведев сумел с третьей попытки сделать мини брейк и перевести матч в следующую партию.

Третий сет до поры до времени оба играли ровно, хотя и навязывали друг другу упорную борьбу. Первым сбой дал Надаль, когда при счете 3-3 дал сопернику возможность заработать и использовать брейк. Далее, имея с психологической точки зрения позиции поувереннее, Даниил взял свою подачу и завершил матч еще одним брейком. Надаль оказал достойное сопротивление, но сделать ничего не смог.

Счет в очных встречах: 3-1 (Надаль)

Таким образом, Медведев в финале Итогового турнира 2020 сыграет против третьей ракетки планеты, австрийца Доминика Тима. Матч состоится завтра, 22 ноября. Точное время начала встречи пока не известно.

Nitto ATP Finals

Лондон, Великобритания

15-22 ноября

Хард

Действующий чемпион: Стефанос Циципас (Греция)

Полуфинал

Даниил Медведев (АТР №4) (Россия) - Рафаэль Надаль (АТР №2) (Испания)

2-1 (3-6; 7-6; 6-3)