  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Новак Джокович: Тим сыграл на фантастическом уровне
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новак Джокович: Тим сыграл на фантастическом уровне

Теннис
(1 голосов)

Комментарий сербского теннисиста

Новак Джокович: Тим сыграл на фантастическом уровне
UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович прокомментировал поражение в полуфинале Итогового турнира 2020 Его слова цитирует АТР:

"То, что Доминику удалось сделать на тай-брейке третьего сета - это было потрясающе. Я не думаю, что плохо сыграл тай-брейк, просто Тим сыграл на фантастическом уровне. Он просто хорошо пробивал по мячу, двигал меня по корту и открывал углы для себя. Что мне делать в такой ситуации? Я был очень близок к победе, но он заслужил выиграть. Могу только поздравить его с тем, какой фантастический матч он провел.

Я не выигрывал этот титул с 2015 года? Что ж, такое случается. Ты не можешь выигрывать все турниры. Очевидно, заканчивать сезон таким поражением - это разочарование для меня. Однако я счастлив, что играю в теннис, я люблю эту профессию. Посмотрим, что принесет нам 2021. В какой-то степени это межсезонье будет отличаться от того, что было раньше.

Уже скоро Открытый чемпионат Австралии, думаю, никому бы из нас не хотелось приезжать в Мельбурн раньше января" - сказал он.

Напомним, что ранее Рафаэль Надаль проиграл Медведеву в полуфинале турнира.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович Доминик Тим
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...