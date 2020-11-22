Новак Джокович: Тим сыграл на фантастическом уровне

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович прокомментировал поражение в полуфинале Итогового турнира 2020 Его слова цитирует АТР:

"То, что Доминику удалось сделать на тай-брейке третьего сета - это было потрясающе. Я не думаю, что плохо сыграл тай-брейк, просто Тим сыграл на фантастическом уровне. Он просто хорошо пробивал по мячу, двигал меня по корту и открывал углы для себя. Что мне делать в такой ситуации? Я был очень близок к победе, но он заслужил выиграть. Могу только поздравить его с тем, какой фантастический матч он провел.

Я не выигрывал этот титул с 2015 года? Что ж, такое случается. Ты не можешь выигрывать все турниры. Очевидно, заканчивать сезон таким поражением - это разочарование для меня. Однако я счастлив, что играю в теннис, я люблю эту профессию. Посмотрим, что принесет нам 2021. В какой-то степени это межсезонье будет отличаться от того, что было раньше.

Уже скоро Открытый чемпионат Австралии, думаю, никому бы из нас не хотелось приезжать в Мельбурн раньше января" - сказал он.