Даниил Медведев победил Тима в финале Итогового турнира и забрал титул

Российский теннисист Даниил Медведев (АТР №4) победил на Итоговом турнире 2020. В финальном матче соревнований он одолел третью ракетку планеты, австрийца Доминика Тима.

Счет встречи 2-1 (4-6; 7-6; 6-4) в пользу победителя матча, в активе которого 12 подач на вылет, 37 виннеров, 1 из 9 использованный брейк, 3 из 4 отыгранных брейка, 30 невынужденных ошибок и 3 двойные ошибки. У его соперника 6 эйсов, 29 виннеров, 1 из 4 использованный брейк, 8 из 9 отыгранных брейка, 29 невынужденных ошибок и 1 двойная ошибка.

В первом сете оба спортсмена играли довольно ровно. Его итог решил момент, когда при счете 2-2 российский теннисист проиграл свою подачу и не смог навязать борьбу сопернику на его геймах.

Вторая партия прошла в упорной борьбе. Оба спортсмена могли делать брейки на подачах друг друга, но этими возможностями не воспользовались. В итоге дело дошло до тайбрейка, где заметно сильнее сыграл Медведев (7-2) и выровнял ситуацию по сетам.

В заключительной, третьей партии все снова решилось при счете 2-2, но на этот раз возможностью забрать подачу соперника воспользовался именно Даниил. Далее уверенная игра на своих мячах и историческая победа на Итоговом турнире.

Счет очных встреч: 3-2 (Тим)

Этот титул стал для Даниила Медведева крупнейшим в его профессиональном багаже, а выход и победа в финале турнира - первыми в карьере. Также россиянин стал первым теннисистом, которому удалось обыграть на этих соревнованиях всех представителей ТОП 3 мирового рейтинга. В этом сезоне Даниил побеждал на Мастерсе в Париже и стал полуфиналистом Открытого чемпионата США.

Nitto ATP Finals

Лондон, Великобритания

15-22 ноября

Хард (зал)

Финал

Даниил Медведев (АТР №4) (Россия) - Доминик Тим (АТР №3) (Австрия)

2 - 1 (4-6; 7-6; 6-4)