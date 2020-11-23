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Драматичная победа Медведева в финале Итогового турнира. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Обзор последнего матча сезона в АТР-туре

Драматичная победа Медведева в финале Итогового турнира. ВИДЕО
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Даниил Медведев в решающем матче ATP Finals в Лондоне в трех сетах обыграл Доминика Тима (4:6, 7:6, 6:4). Медведев стал вторым российским чемпионом Итогового турнира после Николая Давыденко, который свой титул взял в 2009 году в матче с Хуаном Мартином дель Потро.

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В статье: Доминик Тим Даниил Медведев Итоговый турнир АТР
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