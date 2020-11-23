Драматичная победа Медведева в финале Итогового турнира. ВИДЕО

Даниил Медведев в решающем матче ATP Finals в Лондоне в трех сетах обыграл Доминика Тима (4:6, 7:6, 6:4). Медведев стал вторым российским чемпионом Итогового турнира после Николая Давыденко, который свой титул взял в 2009 году в матче с Хуаном Мартином дель Потро.