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Драматичная победа Медведева в финале Итогового турнира. ВИДЕО
Обзор последнего матча сезона в АТР-туре
Даниил Медведев в решающем матче ATP Finals в Лондоне в трех сетах обыграл Доминика Тима (4:6, 7:6, 6:4). Медведев стал вторым российским чемпионом Итогового турнира после Николая Давыденко, который свой титул взял в 2009 году в матче с Хуаном Мартином дель Потро.
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