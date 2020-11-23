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Украинец Орлов выиграл турнир ITF в Египте
Первый в сезоне успех теннисиста
Владислав Орлов в финале турнира ITF M15 в Шарм-эль-Шейхе в двух сетах разгромил итальянца Эрика Крепальди (6:0, 6:3) и завоевал третий в карьере титул ITF.
На пути к триумфу в Египте Орлов проиграл всего один сет – в полуфинальном матче против боснийца Алдина Шеткича.
Победа в Шарм-эль-Шейхе помогла Владиславу Орлову подняться на 12 позиций в рейтинге АТР – 25-летний теннисист в понедельник стал 387-й ракеткой мира.
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Источник:Vringe.com
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