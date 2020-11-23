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Медведев: Это была самая трудная победа в жизни

Теннис
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Комментарий россиянина после триумфа на Итоговом турнире

Медведев: Это была самая трудная победа в жизни
Новина українською

В финале ATP Finals в Лондоне Даниил Медведев в трех сетах остановил Доминика Тима (6:7, 6:4, 6:4) и стал вторым российским чемпионом турнира после Николая Давыденко.

"Это была самая трудная победа в моей жизни, потому что Доминик – действительно тяжелый соперник.

Он был на высоте. Я чувствовал это во время матча. Он был очень близок к победе во втором сете. Мне удалось остаться в игре.

В третьем сете я начал чувствовать усталость, но я также заметил, что и Тим стал бегать медленнее из-за усталости. Утомить Доминика в матче из трех, а не из пяти сетов, я считаю это большим достижением. Сейчас он играет как один из лучших в истории.

Было потрясающе победить в Лондоне всю топ-3. Это много значит", - цитирует Медведева официальный сайт ATP.

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В статье: Доминик Тим Даниил Медведев Итоговый турнир АТР
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