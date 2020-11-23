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Джокович – второй в сезоне по количеству титулов
Первую ракетку мира обошел россиянин
Накануне Даниил Медведев в финале Итогового турнира в трех сетах обыграл Доминика Тима. Этот матч стал последним в сезоне в АТР-туре.
Самым титулованным теннисистом года стал Андрей Рублев – москвич в 2020 году выиграл три турнира АТР-500 и еще дважды брал титул на турнирах категории АТР-250.
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович в прошлом сезоне стал чемпионом Australian Open, выиграл Мастерсы в Риме и Цинциннати (Нью-Йорке) и взял титул в Дубае.
По два титула в сезоне 2020 года добавили в свою коллекцию Рафаэль Надаль, Даниил Медведев, Кристиан Гарин, Гаэль Монфис, Уго Умбер и Александр Зверев.
Что касается национального фактора, то первой стала Россия с семью титулами. Далее расположились Сербия (6), Франция (3), Испания и Германия (по 2).
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