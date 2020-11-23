Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тим: Медведев заслужил титул на Итоговом турнире
Австриец высказался о матче
Доминик Тим в финале Итогового турнира драматично проиграл Даниилу Медведеву (7:6, 4:6, 4:6). Тим второй год подряд останавливается в шаге от победы на ATP Finals.
"Если вы посмотрите на весь турнир, то Медведев был лучшим. Он не проиграл ни одного сета в группе, а в полуфинале и финале обыграл №2 и №3 в мире. Он определенно заслужил этот титул.
Если говорить о теннисе, то это был выдающийся год для меня. Я достиг одной из самых больших целей своей жизни, выиграв турнир Большого шлема. Это тяжелый год, но он всегда будет занимать особенное место в моем сердце.
Я еще не ставил себе никаких целей на следующий год. Но, конечно, я хочу подняться в рейтинге", - цитирует Тима официальный сайт АТР.
Доминик Тим завершит 2020 год в статусе третьей ракетки мира.
Популярное сейчас
- Официально: Месси не сыграет с киевским Динамо
- Символическая сборная десятого тура УПЛ по версии UA-Футбол
- Победа Ворсклы, подвиг Златана, разгром от Ливерпуля. Главные новости за 22 ноября
- Даниил Медведев победил Надаля и вышел в финал Итогового турнира
- Известный теннисист снял домашнее видео со своей скандальной подругой. ФОТО
- Влада Седан изменила бы правила футбола и опровергла мифы про ограниченных футболистов