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Тим: Медведев заслужил титул на Итоговом турнире

Теннис
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Австриец высказался о матче

Тим: Медведев заслужил титул на Итоговом турнире
Новина українською

Доминик Тим в финале Итогового турнира драматично проиграл Даниилу Медведеву (7:6, 4:6, 4:6). Тим второй год подряд останавливается в шаге от победы на ATP Finals.

"Если вы посмотрите на весь турнир, то Медведев был лучшим. Он не проиграл ни одного сета в группе, а в полуфинале и финале обыграл №2 и №3 в мире. Он определенно заслужил этот титул.

Если говорить о теннисе, то это был выдающийся год для меня. Я достиг одной из самых больших целей своей жизни, выиграв турнир Большого шлема. Это тяжелый год, но он всегда будет занимать особенное место в моем сердце.

Я еще не ставил себе никаких целей на следующий год. Но, конечно, я хочу подняться в рейтинге", - цитирует Тима официальный сайт АТР.

Доминик Тим завершит 2020 год в статусе третьей ракетки мира.

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В статье: Доминик Тим Даниил Медведев Итоговый турнир АТР
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