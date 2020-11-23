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Рейтинг АТР: Стаховский теряет 5 позиций, рекорд Орлова
Обновленная ситуация в мировом рейтинге
По итогам прошлой недели обострилась борьба за вторую позицию в рейтинге АТР – финалист Итогового турнира Доминик Тим теперь отстает от Рафаэля Надаля на 725 очков. Что касается Новака Джоковича, то серб опережает испанца более чем на 3000 очков.
Первая ракетка Украины Сергей Стаховский потерял пять позиций, а Владислав Орлов после победы на турнире ITF в Египте обновил личный рекорд в мировой классификации.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12030 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850
3 (3). Доминик Тим (Австрия) – 9125
4 (4). Даниил Медведев (Россия) – 8470
5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 5925
7 (7). Александр Зверев (Германия) – 5525
8 (8). Андрей Рублев (Россия) – 4119
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 3455
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) – 3075
…
200 (195). Сергей Стаховский (Украина) – 322
214 (218). Илья Марченко (Украина) – 278
387 (399). Владислав Орлов (Украина) – 103
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