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Энди Маррей выступил против пятисетовых матчей

Теннис
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Энди поддержал Джоковича

Энди Маррей выступил против пятисетовых матчей
Новина українською

Британский теннисист Энди Маррей поделился мнением о пятисетовых противостояниях на матчах "Большого шлема".

"Как болельщик, я не смотрел бы пятисетовые матчи от начала до конца", — цитирует Маррея журналистка Рим Абуллейл в своём "твиттере".

Пятисетовый формат матчей на турнирах "Большого шлема" вызывает большую полемику среди звёзд теннисного тура в последнее время. Ранее за переход на трёхсетовый формат во всех турнирах высказался первая ракетка мира Новак Джокович. Испанец Рафаэль Надаль же выступил за сохранение традиций на "Больших шлемах", позже его поддержал немец Александр Зверев.

За "консервативную" сторону также выступил австриец Доминик Тим. "Я думаю, что матчи на БШ должны оставаться пятисетовыми. Традиции делают эти турниры особенными", — приводит слова Тима Tennis.com.

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В статье: Энди Маррей
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