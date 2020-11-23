Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маррей: Мы потеряем кучу крутых судей из-за Hawk-Eye Live
Маррей против этого
Шотландский теннисист Энди Маррей поделился мнением об автоматическом определителе попадания мяча в корт Hawk-Eye Live, который появился на стадионах в период пандемии коронавируса.
"Что меня волнует больше всего, так это то, что из-за автоматического определителя попадания в корт мы потеряем кучу крутых судей на вышках, которые начинали обычно как линейные арбитры", — цитирует Маррея журналист Энрико Мария Рива в своём "твиттере".
Система автоматического определения попадания мяча в корт Hawk-Eye Live заменила линейных арбитров на некоторых турнирах ATP и WTA. Она работает по принципу уже привычного всем видеоповтора, но в режиме реального времени. Ожидается, что система Hawk-Eye появится также и на ближайших грунтовых турнирах.
Популярное сейчас
- Назначена бригада арбитров на матч Шахтера с Боруссией М
- Динамо - Барселона. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Гаттузо: Милан верит в Ибрагимовича на 100% – сейчас Златан даже сильнее, чем был 10-12 лет назад
- Даниил Медведев победил Надаля и вышел в финал Итогового турнира
- Как сейчас выглядит и как живет в Англии вратарь, который был страшным сном фанатов Динамо. ФОТО
- Известный теннисист снял домашнее видео со своей скандальной подругой. ФОТО