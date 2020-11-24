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Джокович и Кенин – лидеры сезона по призовым
Доходы теннисистов упали в несколько раз
У мужчин самым высокооплачиваемым игроком года стал лидер рейтинга АТР Новак Джокович – серб в 2020 году упрочил свое финансовое состояние на 6,5 миллионов долларов.
Следом за Джоковичем расположились Доминик Тим (6 млн долларов), Рафаэль Надаль (3,88), Даниил Медведев (3,62) и Александр Зверев (3,27).
У женщин больше всех в сезон коронавируса заработала София Кенин (4,3 млн долларов), которая в 2020 году выиграла Australian Open и сыграла в финале Ролан Гаррос.
В топ-5 компанию Кенин составляют Наоми Осака (3,35), Ига Швёнтек (2,26), Виктория Азаренко (1,99) и Гарбинье Мугуруса (1,94).
Элина Свитолина в 2020 году заработала 625 тысяч долларов. Это 27-й показатель в WTA-туре.
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