Джокович и Кенин – лидеры сезона по призовым

У мужчин самым высокооплачиваемым игроком года стал лидер рейтинга АТР Новак Джокович – серб в 2020 году упрочил свое финансовое состояние на 6,5 миллионов долларов.

Следом за Джоковичем расположились Доминик Тим (6 млн долларов), Рафаэль Надаль (3,88), Даниил Медведев (3,62) и Александр Зверев (3,27).

У женщин больше всех в сезон коронавируса заработала София Кенин (4,3 млн долларов), которая в 2020 году выиграла Australian Open и сыграла в финале Ролан Гаррос.

В топ-5 компанию Кенин составляют Наоми Осака (3,35), Ига Швёнтек (2,26), Виктория Азаренко (1,99) и Гарбинье Мугуруса (1,94).

Элина Свитолина в 2020 году заработала 625 тысяч долларов. Это 27-й показатель в WTA-туре.