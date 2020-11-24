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Новак Джокович заработал в нынешнем сезоне почти 6,5 миллионов долларов

Теннис
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Серб возглавил список

Новак Джокович заработал в нынешнем сезоне почти 6,5 миллионов долларов
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Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович стал лидером по призовым по итогам завершившегося сезона. Уроженец Белграда заработал $ 6 435 158. Вторым стал австриец Доминик Тим, третьим — испанец Рафаэль Надаль.

Роджер Федерер, выступавший лишь три первых месяца в сезоне, не попал даже в топ-30.

Призовые за 2020 год. ATP

1. Новак Джокович (Сербия) — $ 6 435 158
2. Доминик Тим (Австрия) — $ 6 024 876
3. Рафаэль Надаль (Испания) — $ 3 856 127
4. Даниил Медведев (Россия) — $ 3 607 670
5. Александр Зверев (Германия) — $ 3 255 077
6. Андрей Рублев (Россия) — $ 2 169 487
7. Стефанос Циципас (Греция) — $ 2 093 232
8. Пабло Каррено-Буста (Испания) — $ 1 941 470
9. Диего Шварцман (Аргентина) — $ 1 550 441
10. Роберто Баутиста-Агут (Испания) — $ 1 390 184…
12. Карен Хачанов (Россия) — $ 1 290 040…
35. Роджер Федерер (Швейцария) — $ 714 792.

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В статье: Новак Джокович
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