Новак Джокович заработал в нынешнем сезоне почти 6,5 миллионов долларов

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович стал лидером по призовым по итогам завершившегося сезона. Уроженец Белграда заработал $ 6 435 158. Вторым стал австриец Доминик Тим, третьим — испанец Рафаэль Надаль.

Роджер Федерер, выступавший лишь три первых месяца в сезоне, не попал даже в топ-30.

Призовые за 2020 год. ATP

1. Новак Джокович (Сербия) — $ 6 435 158

2. Доминик Тим (Австрия) — $ 6 024 876

3. Рафаэль Надаль (Испания) — $ 3 856 127

4. Даниил Медведев (Россия) — $ 3 607 670

5. Александр Зверев (Германия) — $ 3 255 077

6. Андрей Рублев (Россия) — $ 2 169 487

7. Стефанос Циципас (Греция) — $ 2 093 232

8. Пабло Каррено-Буста (Испания) — $ 1 941 470

9. Диего Шварцман (Аргентина) — $ 1 550 441

10. Роберто Баутиста-Агут (Испания) — $ 1 390 184…

12. Карен Хачанов (Россия) — $ 1 290 040…

35. Роджер Федерер (Швейцария) — $ 714 792.