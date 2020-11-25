Тим подтвердил участие в Кубке Лэйвера

Доминик Тим с 24 по 26 сентября 2021 года выступит в Кубке Лэйвера в Бостоне, сообщает официальный сайт АТР.

Тим в третий раз поможет команде Европы в выставочном поединке против лучших теннисистов остального мира. На его счету две победы при одном поражении.

"Кубок Лэйвера – фантастическое событие, и с нетерпением жду, когда стану частью команды Европы. Мне повезло быть частью двух из трех побед в Кубке Лэйвера – в Праге и Женеве. Это уникальный турнир. Надеюсь, что помогу Европе завоевать четвертый титул", - сказал Тим.

Доминик Тим в 2020 году на US Open впервые выиграл турнир Большого шлема. Также австриец сыграл в финале Australian Open и на Итоговом турнире в Лондоне.