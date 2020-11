WTA назвала лучшие матчи сезона

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила список лучших матчей 2020 года. Украинским теннисисткам в нем места не нашлось.

На звание лучшего матча сезона в WTA-туре претендуют следующие поединки:

- Победа Симоны Халеп над Еленой Рыбакиной в финале турнира в Дубае (3:6, 6:3, 7:6).

- Победа Серены Уильямс над сестрой Винус во втором раунде турнира в Лексингтоне (3:6, 6:3, 6:4).

- Победа Наоми Осаки над Анетт Контавейт в 1/4 финала в Нью-Йорке (4:6, 6:2, 7:5).

- Победа Арины Соболенко над Коко Гауфф во 2-м раунде турнира в Остраве (1:6, 7:5, 7:6).

