Это самое болезненное поражение в истории тенниса. ВИДЕО

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Матч, который навсегда останется в памяти
Роджер Федерер в июле 2019 года в матче с Новаком Джоковичем был в шаге от исторического триумфа на Уимблдоне и своего 21-го титула на турнирах Большого шлема. Швейцарец в концовке пятого сета подавал на титул и упустил двойной матч-бол. Джокович каким-то чудом вернулся в игру, сделал обратный брейк и добил Федерера на тайбрейке после 4 часов и 57 минут борьбы.
Федерер в финале Уимблдона превзошел Джоковича по выигранным мячам (218 на 204), по количеству виннерсов (94 на 54), эйсов (25 на 10), брейк-поинтов (13 на 8), брейков (7 на 3), по проценту выигранных очков с первого (79 на 74) и второго (51 на 47%) мячей, а также по количеству выигранных розыгрышей на приеме (79 на 64). Но с титулом Великобританию покинул не он.
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