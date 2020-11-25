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Цуренко не выступит на турнире ITF в Дубае
У теннисистки изменились планы
Имя Леси Цуренко пропала из заявочного листа квалификации турнира ITF World Tennis Tour с призовым фондом $100,000+Н в Дубае (7-13 декабря).
Марта Костюк, вероятней всего, получит шанс стартовать в Дубае с основной сетки, а Ангелине Калининой нужно еще пять отказов, чтобы получить место в квалификации.
Леся Цуренко в актуальном рейтинге WTA занимает 146-е место. В последний раз киевлянка выходила на корт 22 сентября, когда проиграла в первом раунде квалификации Ролан Гаррос.
Ранее Леся Цуренко
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