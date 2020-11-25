Со следующего сезона Мастерс в Мадриде будет проходить две недели

Mutua Madrid Open станет двухнедельным турниром начиная с сезона-2021. Об этом рассказала пресс-служба "Мастерса" в официальном "твиттере".

Такое решение было обусловлено тем, что квалификационные раунды в женских соревнованиях начнутся на три дня раньше обычного — 27 апреля. Первые раунды женской основной сетки начнутся в четверг, 29 апреля. Мужские отборочные раунды стартуют в пятницу, 30 апреля, а основная сетка начнёт соревнования по традиции, в воскресенье 2 мая.

До нынешнего момента лишь два "Мастерса" в WTA и ATP были двухнедельными — турниры в Майами и в Индиан-Уэллсе.

Mutua Madrid Open был отменён в сезоне-2020 из-за сложной эпидемиологической ситуации в Испании. В 2019 году обладателем титула стал сербский теннисист Новак Джокович, а в женской сетке победу одержала нидерландка Кики Бертенс