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Виталий Сачко вышел в четвертьфинал турнира в Лиме и побил собственный рекорд

Теннис
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До этого украинцу не удавалось доходить так высоко

Виталий Сачко вышел в четвертьфинал турнира в Лиме и побил собственный рекорд
Новина українською

Украинский теннисист Виталий Сачко впервые в карьере вышел в четвертьфинал "челленджера".

Напомним, что он занимает 496-ю строчку рейтинга АТР.

Виталий Сачко - Хуан Мануэль Серундоло 6:4, 6:3

Во втором круге турнира в Лиме, Перу, теннисист обыграл Хуана Мануэля Серундоло. Матч продлился 1 час и 40 минут.

В следующем круге украинец встретится с победителем пары Алехандро Табило и Николаса Альвареса.

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В статье: Виталий Сачко
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