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Виталий Сачко вышел в четвертьфинал турнира в Лиме и побил собственный рекорд
До этого украинцу не удавалось доходить так высоко
Украинский теннисист Виталий Сачко впервые в карьере вышел в четвертьфинал "челленджера".
Напомним, что он занимает 496-ю строчку рейтинга АТР.
Виталий Сачко - Хуан Мануэль Серундоло 6:4, 6:3
Во втором круге турнира в Лиме, Перу, теннисист обыграл Хуана Мануэля Серундоло. Матч продлился 1 час и 40 минут.
В следующем круге украинец встретится с победителем пары Алехандро Табило и Николаса Альвареса.
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