Маррей выступил за вакцинацию теннисистов от коронавируса

Шотландский теннисист Энди Маррей высказался за обязательную вакцинацию теннисистов, когда необходимый препарат появится в свободном доступе.

"Я думаю, что вакцина необходима теннису. Надеюсь, что все игроки будут готовы сделать это во благо спорта-при условии, что будет доказано, что это безопасно, клинические испытания и всё остальные мероприятия будут проведены, и не будет никаких существенных побочных эффектов.

Думаю, будет трудно заставить кого-то. Я читал, что Джокович не будет особенно рад вакцинации, если это будет что-то, без чего нельзя будет играть в теннис, он бы безусловно сделал это.

Думаю, нам придётся подождать и посмотреть, как отреагируют ATP и ITF. Но я уверен, что игроки были бы в восторге, если бы вакцинация способствовала возвращению тура в прежнее русло", — цитирует Маррея The Times of India.