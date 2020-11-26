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Дель Потро и Шварцман отреагировали на смерть Марадоны

Теннис
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Теннисисты скорбят

Дель Потро и Шварцман отреагировали на смерть Марадоны
Новина українською

Культовый аргентинский футболист Диего Марадона накануне скончался от остановки сердца в 60-летнем возрасте. Марадона был большим фанатом тенниса и лично болел за сборную Аргентины в матчах Кубка Дэвиса.

Чемпион US Open и финалист Олимпийских игр Хуан Мартин Дель Потро:

"Сегодня Ты возвращаешься на Небеса, туда, где твое место. Ты никогда не умрешь для меня, друг. Ты всегда будешь в моем сердце. Обнимаю вашу семью. Покойся с миром".

Действующая первая ракетка Аргентины Диего Шварцман напоминает, что родители назвали его именно в честь Марадоны.

"Что тебе сказать, 10. Меня зовут Диего в честь тебя... Я реву каждые 5 минут. Ты – лучшее, что дал спорт. Супергерой, о котором мы никогда не думали, что он уйдет, а ты ушел... Покойся с миром. Мы будем очень по тебе скучать", - написал Шварцман.

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В статье: Диего Марадона Хуан Мартин дель Потро Диего Шварцман
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