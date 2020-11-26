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Как Марадона болел за Аргентину в финале Кубка Дэвиса. ВИДЕО
Теннис был большой любовью «Золотого мальчика»
Четыре года назад сборная Аргентины во главе с Хуаном Мартином дель Потро в финале Кубка Дэвиса в Загребе встречалась с командой Хорватии.
Безумные аргентинские фаны сделали этот матч домашним для своей команды, а главным болельщиком команды в тот уик-энд был сам Диего Марадона.
Только взгляните, с какой страстью легендарный футболист поддерживал своих соотечественников.
"Прощай, Диего! Матчи Кубка Дэвиса не будут прежними без тебя", - написал официальный твиттер-аккаунт Кубка Дэвиса.
Конечно, Аргентина не могла разочаровать Марадону – победа 3:2 в логове хорватов и первый в истории страны Кубок Дэвиса.
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