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Как Марадона болел за Аргентину в финале Кубка Дэвиса. ВИДЕО

Теннис
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Как Марадона болел за Аргентину в финале Кубка Дэвиса. ВИДЕО
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Четыре года назад сборная Аргентины во главе с Хуаном Мартином дель Потро в финале Кубка Дэвиса в Загребе встречалась с командой Хорватии.

Безумные аргентинские фаны сделали этот матч домашним для своей команды, а главным болельщиком команды в тот уик-энд был сам Диего Марадона.

Только взгляните, с какой страстью легендарный футболист поддерживал своих соотечественников.

"Прощай, Диего! Матчи Кубка Дэвиса не будут прежними без тебя", - написал официальный твиттер-аккаунт Кубка Дэвиса.

Конечно, Аргентина не могла разочаровать Марадону – победа 3:2 в логове хорватов и первый в истории страны Кубок Дэвиса.

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В статье: Диего Марадона Кубок Дэвиса
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