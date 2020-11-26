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Костюк попала в основную сетку турнира в Дубае
Этого стоило ожидать
Место в основной сетке турнира ITF World Tennis Tour с призовым фондом $100,000+Н в Дубае (7-13 декабря) Марта Костюк получила после отказа испанки Сары Соррибес-Тормо.
Вместе с Костюк в Дубае может сыграть Ангелина Калинина, которую от попадания в основную сетку теперь отделяют четыре отказа.
Костюк в последний раз выходила на корт две недели назад, когда в первом раунде турнира WTA International в Линце в двух сетах проиграла экс-второй ракетке мира Вере Звонаревой (4:6, 2:6).
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