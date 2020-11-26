Костюк попала в основную сетку турнира в Дубае

Место в основной сетке турнира ITF World Tennis Tour с призовым фондом $100,000+Н в Дубае (7-13 декабря) Марта Костюк получила после отказа испанки Сары Соррибес-Тормо.

Вместе с Костюк в Дубае может сыграть Ангелина Калинина, которую от попадания в основную сетку теперь отделяют четыре отказа.

Костюк в последний раз выходила на корт две недели назад, когда в первом раунде турнира WTA International в Линце в двух сетах проиграла экс-второй ракетке мира Вере Звонаревой (4:6, 2:6).