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Костюк попала в основную сетку турнира в Дубае

Теннис
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Костюк попала в основную сетку турнира в Дубае
Новина українською

Место в основной сетке турнира ITF World Tennis Tour с призовым фондом $100,000+Н в Дубае (7-13 декабря) Марта Костюк получила после отказа испанки Сары Соррибес-Тормо.

Вместе с Костюк в Дубае может сыграть Ангелина Калинина, которую от попадания в основную сетку теперь отделяют четыре отказа.

Костюк в последний раз выходила на корт две недели назад, когда в первом раунде турнира WTA International в Линце в двух сетах проиграла экс-второй ракетке мира Вере Звонаревой (4:6, 2:6).

Ранее UA-Футбол сообщал, что Цуренко не выступит на турнире ITF в Дубае.

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В статье: теннис Марта Костюк
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