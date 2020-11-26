  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Стаховский после технического поражения сборной Украины обратился к Федереру и Вавринке
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стаховский после технического поражения сборной Украины обратился к Федереру и Вавринке

Теннис
(2 голосов)

Непонятно, причем здесь теннисисты

Стаховский после технического поражения сборной Украины обратился к Федереру и Вавринке
Новина українською

Как известно, накануне сборная Украины по футболу получила техническое за несостоявшийся матч против Швейцарии в рамках Лиги наций. Этот результат означает, что команда Андрея Шевченко покидает элитный дивизион турнира.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский решил обсудить этот вопрос с одними из самых известных швейцарцев в мире – Роджером Федерером и Стэном Вавринкой, которые на двоих выиграли 23 турнирах Большого шлема.

"Привет, Роджер Федерер и Стэн Вавринка. Ребята, я ожидал более честной игры от Швейцарии. Счет должен определять на поле не доктор (футбольный фанат), который не допустил проведение матча", - написал киевлянин в Твиттере.

Отвечать Стаховскому Федерер и Вавринка не спешат.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роджер Федерер Сергей Стаховский Стэн Вавринка
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...