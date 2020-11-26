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Стаховский после технического поражения сборной Украины обратился к Федереру и Вавринке
Непонятно, причем здесь теннисисты
Как известно, накануне сборная Украины по футболу получила техническое за несостоявшийся матч против Швейцарии в рамках Лиги наций. Этот результат означает, что команда Андрея Шевченко покидает элитный дивизион турнира.
Первая ракетка Украины Сергей Стаховский решил обсудить этот вопрос с одними из самых известных швейцарцев в мире – Роджером Федерером и Стэном Вавринкой, которые на двоих выиграли 23 турнирах Большого шлема.
"Привет, Роджер Федерер и Стэн Вавринка. Ребята, я ожидал более честной игры от Швейцарии. Счет должен определять на поле не доктор (футбольный фанат), который не допустил проведение матча", - написал киевлянин в Твиттере.
Hey @rogerfederer @stanwawrinka guys I expected a bit more fair play from #Switzerland... The score should be decided on the pitch not by (football fan) doctor who didn’t allow the match to happen... #suiukr #uefanationsleague— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) November 25, 2020
Отвечать Стаховскому Федерер и Вавринка не спешат.
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