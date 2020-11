Стаховский после технического поражения сборной Украины обратился к Федереру и Вавринке

Как известно, накануне сборная Украины по футболу получила техническое за несостоявшийся матч против Швейцарии в рамках Лиги наций. Этот результат означает, что команда Андрея Шевченко покидает элитный дивизион турнира.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский решил обсудить этот вопрос с одними из самых известных швейцарцев в мире – Роджером Федерером и Стэном Вавринкой, которые на двоих выиграли 23 турнирах Большого шлема.

"Привет, Роджер Федерер и Стэн Вавринка. Ребята, я ожидал более честной игры от Швейцарии. Счет должен определять на поле не доктор (футбольный фанат), который не допустил проведение матча", - написал киевлянин в Твиттере.

Hey @rogerfederer @stanwawrinka guys I expected a bit more fair play from #Switzerland... The score should be decided on the pitch not by (football fan) doctor who didn’t allow the match to happen... #suiukr #uefanationsleague