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Australian Open может начаться 1 февраля

Теннис
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Соревнования откладываются

Australian Open может начаться 1 февраля
Новина українською

Открытый чемпионат Австралии 2021 года, вероятнее всего, начнётся 1 февраля, сообщает The Age и ряд других австралийских изданий со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. При этом власти штата Виктория намерены добиться 14-дневного карантина для прибывших игроков перед стартовым турниром "Большого шлема".

По последней информации, игрокам всё же могут разрешить тренироваться на карантине. Ожидается, что окончательное решение по срокам проведения турнира и возможности тренировок будет принято завтра, 27 ноября.

Источник подчёркивает, что Australian Open точно не начнётся в изначально запланированные сроки (18 января). Также есть вероятность, что турнир может начаться 25 января.

Ранее стало известно, что правительство Австралии запретит спортсменам въезд в страну до начала января из-за эпидемиологической ситуации в мире.

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В статье: Australian Open
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