  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Стала известна сумма, которая была выплачена игрокам за 11 лет Итогового турнира
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стала известна сумма, которая была выплачена игрокам за 11 лет Итогового турнира

Теннис
(1 голосов)

Всего турнир посетило около трех миллионов зрителей

Стала известна сумма, которая была выплачена игрокам за 11 лет Итогового турнира
Новина українською

Пресс-служба ATP поделилась статистикой Итогового чемпионата, который с 2009 года проходил на О2-Арене в Лондоне (Великобритания). Напомним, в 2021 году турнир пройдёт в Турине (Италия).

За 11 лет проведения турнира общая теле-аудитория составила более 850 млн зрителей. При этом с 2009 года непосредственно на О2-Арене побывали 2 803 964 человека. В качестве призовых теннисистам было выплачено $ 78,84 млн, $ 2 млн было пожертвовано на благотворительность.

Всего в Лондоне теннисисты провели 50 336 розыгрышей в одиночном и парном разрядах, на что им потребовалось 34 297 минут (в сумме — 24 дня). На турнире выступали 101 участник из 36 стран.

Напомним, в этом году победу на турнире одержал россиянин Даниил Медведев. Его матч с австрийцем Домиником Тимом продлился 2 часа 43 минуты, что стало рекордом соревнований с 2008 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Итоговый турнир АТР ATP
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...