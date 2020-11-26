Дядя Надаля: Следующий год будет для Рафы сложным, но увлекательным

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, оценил выступление племянника в завершившемся сезоне.

"Когда дело доходит до подведения итогов этого странного года, оценка должна быть однозначно положительной. 13-й титул на „Ролан Гаррос“ полностью оправдывает эту оценку. Но кроме того игра, показанная Рафой на „Ролан Гаррос“ и Итоговом турнире, приводит меня к выводу, что следующий год будет для него сложным, но увлекательным. Перед Рафой вновь предстанут захватывающие возможности", — приводит слова Тони Надаля El Pais.

В 2020 году Надаль завоевал титулы на "Ролан Гаррос" и на турнире в Акапулько. На Итоговом турнире ATP Надаль дошёл до полуфинала, где проиграл россиянину Даниилу Медведеву.