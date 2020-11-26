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Дядя Надаля: Следующий год будет для Рафы сложным, но увлекательным
Тони подвел итоги года
Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, оценил выступление племянника в завершившемся сезоне.
"Когда дело доходит до подведения итогов этого странного года, оценка должна быть однозначно положительной. 13-й титул на „Ролан Гаррос“ полностью оправдывает эту оценку. Но кроме того игра, показанная Рафой на „Ролан Гаррос“ и Итоговом турнире, приводит меня к выводу, что следующий год будет для него сложным, но увлекательным. Перед Рафой вновь предстанут захватывающие возможности", — приводит слова Тони Надаля El Pais.
В 2020 году Надаль завоевал титулы на "Ролан Гаррос" и на турнире в Акапулько. На Итоговом турнире ATP Надаль дошёл до полуфинала, где проиграл россиянину Даниилу Медведеву.
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