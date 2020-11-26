  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Дядя Надаля: Следующий год будет для Рафы сложным, но увлекательным
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дядя Надаля: Следующий год будет для Рафы сложным, но увлекательным

Теннис
(1 голосов)

Тони подвел итоги года

Дядя Надаля: Следующий год будет для Рафы сложным, но увлекательным
Новина українською

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, оценил выступление племянника в завершившемся сезоне.

"Когда дело доходит до подведения итогов этого странного года, оценка должна быть однозначно положительной. 13-й титул на „Ролан Гаррос“ полностью оправдывает эту оценку. Но кроме того игра, показанная Рафой на „Ролан Гаррос“ и Итоговом турнире, приводит меня к выводу, что следующий год будет для него сложным, но увлекательным. Перед Рафой вновь предстанут захватывающие возможности", — приводит слова Тони Надаля El Pais.

В 2020 году Надаль завоевал титулы на "Ролан Гаррос" и на турнире в Акапулько. На Итоговом турнире ATP Надаль дошёл до полуфинала, где проиграл россиянину Даниилу Медведеву.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Надаль Тони Надаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...