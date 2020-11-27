Надаль стал рекордсменом АТР-тура

Рафаэль Надаль стал единственным теннисистом в истории, которому 12 раз удавалось завершать сезон в топ-2 мирового рейтинга. Ранее испанец делил этот рекорд с Федерером.

Надаль 5 раз уходил на каникулы в статусе первой ракетки мира, а еще 7 раз завершал год на второй позиции.

Минувший сезон стал для Надаля 16-м подряд в топ-10 рейтинга АТР. По этому показателю грунтовый король догнал Джимми Коннорса.

Рафаэль Надаль в 2020 году в 13-й раз выиграл Ролан Гаррос и стал вторым после Роджера Федерера 20-кратным чемпионом турниров Большого шлема. На Итоговом турнире в Лондоне испанец в полуфинале проиграл Даниилу Медведеву.