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Надаль стал рекордсменом АТР-тура
Испанец превзошел Роджера Федерера
Рафаэль Надаль стал единственным теннисистом в истории, которому 12 раз удавалось завершать сезон в топ-2 мирового рейтинга. Ранее испанец делил этот рекорд с Федерером.
Надаль 5 раз уходил на каникулы в статусе первой ракетки мира, а еще 7 раз завершал год на второй позиции.
Минувший сезон стал для Надаля 16-м подряд в топ-10 рейтинга АТР. По этому показателю грунтовый король догнал Джимми Коннорса.
Рафаэль Надаль в 2020 году в 13-й раз выиграл Ролан Гаррос и стал вторым после Роджера Федерера 20-кратным чемпионом турниров Большого шлема. На Итоговом турнире в Лондоне испанец в полуфинале проиграл Даниилу Медведеву.
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