  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Надаль стал рекордсменом АТР-тура
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Надаль стал рекордсменом АТР-тура

Теннис
(1 голосов)

Испанец превзошел Роджера Федерера

Надаль стал рекордсменом АТР-тура
Новина українською

Рафаэль Надаль стал единственным теннисистом в истории, которому 12 раз удавалось завершать сезон в топ-2 мирового рейтинга. Ранее испанец делил этот рекорд с Федерером.

Надаль 5 раз уходил на каникулы в статусе первой ракетки мира, а еще 7 раз завершал год на второй позиции.

Минувший сезон стал для Надаля 16-м подряд в топ-10 рейтинга АТР. По этому показателю грунтовый король догнал Джимми Коннорса.

Рафаэль Надаль в 2020 году в 13-й раз выиграл Ролан Гаррос и стал вторым после Роджера Федерера 20-кратным чемпионом турниров Большого шлема. На Итоговом турнире в Лондоне испанец в полуфинале проиграл Даниилу Медведеву.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...