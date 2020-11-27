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Тим в 2021 году сыграет на Олимпиаде в Токио
Третья ракетка мира сделал заявление
Доминик Тим на своем официальном сайте объявил, что Олимпийские игры 2021 года в Токио вошли в его календарь на следующий сезон.
"Я долго об этом думал – в следующем году Игры наконец впишутся в мой календарь. И я с нетерпением жду их, чтобы побороться за медаль.
Мой тренер Николас Массу выиграл два золота в Афинах в 2004-м году – и он рассказал мне о невероятных, потрясающих эмоциях. Я хочу сам их испытать", - написал Тим.
Тим в столице Японии может впервые представить Австрию на Олимпийских играх. Четыре года назад в Рио-да-Жанейро Доминик не играл.
Доминик Тим в 2020 году на US Open впервые выиграл турнир Большого шлема. Также австриец сыграл в финале Australian Open и на Итоговом турнире в Лондоне.
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