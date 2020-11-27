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Костюк назвала свой любимый розыгрыш на турнире Большого шлема. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Как же давно это было

Костюк назвала свой любимый розыгрыш на турнире Большого шлема. ВИДЕО
Новина українською

Свой выбор Марта Костюк остановила на матче с Элиной Свитолиной на Australian Open 2017 года. На тот момент Костюк было всего 15 лет.

В 2020 году Марта Костюк дошла до третьего круга на US Open, а на Ролан Гаррос впервые преодолела квалификацию. Это позволило киевлянке в 18 лет дебютировать в топ-100 мирового рейтинга.

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В статье: Марта Костюк
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