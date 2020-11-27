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Костюк назвала свой любимый розыгрыш на турнире Большого шлема. ВИДЕО
Как же давно это было
Свой выбор Марта Костюк остановила на матче с Элиной Свитолиной на Australian Open 2017 года. На тот момент Костюк было всего 15 лет.
В 2020 году Марта Костюк дошла до третьего круга на US Open, а на Ролан Гаррос впервые преодолела квалификацию. Это позволило киевлянке в 18 лет дебютировать в топ-100 мирового рейтинга.
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Источник:Большой теннис Украины
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