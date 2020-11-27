Костюк назвала свой любимый розыгрыш на турнире Большого шлема. ВИДЕО

Свой выбор Марта Костюк остановила на матче с Элиной Свитолиной на Australian Open 2017 года. На тот момент Костюк было всего 15 лет.

В 2020 году Марта Костюк дошла до третьего круга на US Open, а на Ролан Гаррос впервые преодолела квалификацию. Это позволило киевлянке в 18 лет дебютировать в топ-100 мирового рейтинга.