ATP Cup 2021 отменён из-за коронавируса

Мужской командный турнир ATP Cup 2021 был отменён из-за серьёзной борьбы австралийских властей с коронавирусом. Об этом сообщает The Straits Times.

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Турнир, дебютный розыгрыш которого состоялся в прошлом году, проходит в трёх городах (Брисбен, Перт, Сидней) и считается подготовительным к Открытому чемпионату Австралии. В 2020 году чемпионом ATP Cup стала сборная Сербии.

В то же время другие турниры, запланированные перед Открытым чемпионатом Австралии, должны состояться. Существует вероятность, что все они будут проведены в одном городе или же штате Австралии.

Первоначально старт Australian Open 2021 был запланирован на 18 января. Позже появилась информация о переносе соревнований на 1 февраля. Причиной такого решения стал запрет правительства Австралии въезда спортсменов в страну до начала января из-за эпидемиологической ситуации в мире.